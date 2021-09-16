Son dakika haberleri! CHP'li Özel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirmek için bir araya geleceğini söyledi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecine ilişkin, "İttifak ortaklarımızla oturup adayımızı belirleyeceğiz. İlk turda herkesin kendisinin ayrı ayrı aday çıkarması mı tek bir adayda birleşilmesi mi bu da konuşulacak. Burada en önemli rehber; milletimizin talebi, kamuoyu araştırmaları olacak." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığının çekirdeksiz kuru üzüm için belirlediği fiyatın, olması gerekenden 4 lira düşük olduğunu, bu durumun üzüm üreticisini iflasa sürüklediğini savundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çiftçiyi bu zor durumdan kurtarmak için üzüme destekleme primi açıklamasını isteyen Özel, bunu yapmaması halinde Pakdemirli'yi istifaya çağırdı.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında, "Anadolu'ya sahip olamayanların milletin ruhunu işgal etmek, her şeyini elinden almak için içeriden ve dışarıdan nice yollara, yöntemlere başvurdukları, tek parti faşizmi, darbeler, vesayet, siyasi, sosyal ve ekonomik saldırıların bu zorlu sürecin farklı dönemlerdeki tezahürleri olduğu" açıklamasını anımsattı. Özel, o dönem Anadolu'ya sahip olamayanların işgal kuvvetleri, "tek parti" iktidarının sahibinin ise Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi.

CHP"li Özel, "Bizim tarafımız belli, karşıdaki da öve öve bitiremediğiniz İskilipli Atıf Hocası, İslam Teali Cemiyeti, İstanbul Hükümeti. Cumhuriyet Halk Fırkası, CHP. 'Biz karşıdayız.' diyorsunuz. Söyleme kötüyü, işitirsin kötüyü. Kim o zaman Anadolu'ya sahip olamayanların, İstanbul Hükümeti'nin, İngiliz Muhipleri tarafında? Bir tarafta Yunan'ı denize döken, karşısında 'Yunan kazansaydı.' diyen fesli deli Kadir. Sizinkiler. Kimsin, nasıl bunu söylüyorsun?" diye sordu.

Erdoğan'ın "Unutmayınız bu mesele ne Tayyip Erdoğan'ın kişisel meselesidir ne parti meselesidir ne başka bir kısır hesap meselesidir. 2023, Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür" sözlerine işaret eden Özel, "Tayyip Bey, 2002'den beri iktidarda olan sensin. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemin bitti, şahlanamadık gitti. Döneminizde şahlanan şahlandı. Yalandan şahlanış hikayelerine milletin karnı tok. Millet, seçim için, bu iktidardan kurtulmak için gün sayıyor." görüşünü savundu.

"Elektriğe yüksek oranda zam bekleniyor"

Özgür Özel, kalıcı yaz saati uygulamasının ekonomik hiçbir getirisi olmadığını, emekçilerin ve öğrencilerin psikolojisini bozduğunu ifade ederek, bilimsel bir araştırma sonucu varsa ortaya konulmasını yoksa bu uygulamanın kaldırılmasını istedi.

Elektriğe yüksek oranda zam beklendiği iddiasını dile getiren Özel, böyle bir durumda vatandaşları en sert tepkiyi göstermeye çağırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama programının başarılı sürdüğü yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını öne süren Özel, Türkiye'de iki doz aşı olanların 40 milyon olduğunu söyledi.

İki doz aşı olanların hatırlatma dozlarını yaptırmadığını belirten Özel, "Planınız buysa çok zor durumdayız. Aşı karşıtları Maltepe'de miting yapıyorlar. Onları ikna edeceğinize, 'Her şey yolunda.' dememelisiniz." ifadesini kullandı.

Koca'dan, aşı yaptıran ve yaptırmayan kişilere göre vaka ve vefat sayılarını ortaya koyan tabloları açıklamasını isteyen Özel, bunun aşının önemini kanıtlamak için çok güçlü bir argüman olacağını vurguladı. Özel, "Hep birlikte yeni ve diri bir aşı kampanyasının başlatılması gerekir." dedi.

İktidarın, gıdadaki fiyat artışları konusunda algı operasyonu yürüttüğünü ileri süren Özel, "Devlet Bey'e de söyleyin, terörist başının adını hep beraber analım; fiyatı yüzde 128 artan salatalıktan hesap soralım. Ülkeyi yönetenleri aklayıp, kuru fasulyeyi, bulguru, nohutu suçlayan bu anlayış Anadolu'nun köylerindeki kahvelerde izleyenleri gülümsetiyor ama sonra 'Yazıklar olsun.' dedirtiyor. Gübreyi, mazotu artır, desteklemeleri kaldır, verdiğin sözleri tutma, üretim yarı yarıya düşsün, çıkan fiyatlardan başkasını sorumlu tut. Sen 'beşli çete'ye para bul, köylüye çiftçiye, köylüye para bulma." ifadesini kullandı.

"Vatandaşı dövene ne zaman soruşturma başlatacaksın?"

Özel, "AK Parti'li Sarıyahşi Belediye Başkanı Fatih Ünsal'ın bir kişiyi dövdüğü görüntülerin yer aldığı videonun" sosyal medyada paylaşıldığını belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Fatih Sultan Mehmet'in türbesine yaklaşırken elini arkadan bağlamış diye soruşturma başlatan Süleyman Soylu, eliyle, koluyla, bacağıyla vatandaşı belediyenin kapısında dövene ne zaman soruşturma başlatacaksın?" sorusunu yöneltti.

Özgür Özel, bir gazetecinin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusundaki sorusuna, "İttifak ortaklarımızla oturup adayımızı belirleyeceğiz. İlk turda herkesin kendisinin ayrı ayrı aday çıkarması mı tek bir adayda birleşilmesi mi bu da konuşulacak. Burada en önemli rehber milletimizin talebi, kamuoyu araştırmaları olacak. Eğer tek aday belirlenecekse de Millet İttifakı olarak müştereken belirleyeceğiz." karşılığını verdi.