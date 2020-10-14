Son Dakika | CHP'li Özel: Hakimler, yargıçlar kararlarıyla konuşur
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Son Dakika | CHP'li Özel: Hakimler, yargıçlar kararlarıyla konuşur

14.10.2020 16:04 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:09
Son Dakika | CHP'li Özel: Hakimler, yargıçlar kararlarıyla konuşur

Son dakika gelişmesine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Hakimler, yargıçlar kararlarıyla konuşur.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Hakimler, yargıçlar kararlarıyla konuşur. Siyasi çağrışımlar yapabilecek ya da farklı çağrışımlar yaratabilecek bu tip spekülatif işler görevdeki hakimin, savcının işi değildir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de partisinin kapalı grup toplantısı ardından basın toplantısı düzenledi. Özel, Anayasanın ilgili maddelerinin, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını ve bu kararların yasama, yürütme, yargı mercilerince derhal uygulanacağını söylediğine vurgu yaparken, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın tepki çeken tweetini de değerlendirdi. Özel, "Hakimler, yargıçlar kararlarıyla konuşur. Siyasi çağrışımlar yapabilecek ya da farklı çağrışımlar yaratabilecek bu tip spekülatif işler görevdeki hakimin, savcının işi değildir. Bu tweeti atana, kurumuna, millete, demokrasiye bir faydası yoktur, yanlıştır. Milletimizin dikkatine sunacağımız bir konu da şu an Anayasa Mahkemesi üyelerinin biri dışında hepsi AK Parti döneminde atanmıştır. Engin Yıldırım, AK Parti döneminde atanmıştır, YÖK kontenjanından gelmiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gecenin 23.00'ünde 'Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yanıyor', karşısına 'İçişleri Bakanlığı'nın ışıkları yanıyor' tweetleri atılıyorsa bu devleti AK Parti'nin 18 yılda getirdiği durum herkesin gözünün önündedir. Bu millet bunu hak etmiyor. Böyle kamu yönetimi olmaz" ifadelerini kullandı. 

'CHP OLARAK BU ANAYASAYI ELEŞTİRİYORUZ'

Özel, herkesin beğensin ya da beğenmesin anayasaya bağlı olduğuna dikkat çekerek, "Anayasayı beğenmeyebilirsiniz, anayasal kurumları beğenmeyebilirsiniz ve bunları eleştirebilirsiniz. Daha iyi bir yapıya kavuşturulmasını istiyor olabilirsiniz; bu konuda yapacağınız şey anayasa değişiklik teklifini hazırlayıp, Meclis'e vermektir. Gerekli sayıya ulaşabilir, referanduma gidebilir, millet kabul ederse bu anayasa değişir. Biz mevcut anayasanın üzerinden 12 Eylül'ün tankları geçtiği için rahatsızız. Bu anayasada darbe döneminin izleri vardır. Bu anayasada FETÖ gibi bir terör örgütünün izleri vardır. Bu anayasanın meşruiyeti tartışmalıdır. Ancak meridir, yürürlüktedir. Yürürlükte olan bu anayasa ve anayasal kurumları reddederseniz; en üst normdur. Alt normdaki kanunlara da kimsenin uymasını bekleyemezsiniz. Biz CHP olarak bu anayasayı eleştiriyoruz, düzeltmek istiyoruz. Ama biz yenisini yapana kadar ve milletimiz bunu onaylayana kadar, en geniş mutabakatla bu anayasa kabul edilene kadar bu anayasaya hukukla kanunla bağlıyız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

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