Son dakika haberleri | CHP'li Onursal Adıgüzel'den AK Parti'li Mahir Ünal'a cevap Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | CHP'li Onursal Adıgüzel'den AK Parti'li Mahir Ünal'a cevap Açıklaması

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın iddialarına ilişkin, "Asılsız, sonradan üretildiği belli olan belgelerle CHP'nin kurumsal kimliğini hedef almaya başladılar ve gündemi bu şekilde meşgul ediyorlar.

Son dakika haberleri | CHP'li Onursal Adıgüzel'den AK Parti'li Mahir Ünal'a cevap Açıklaması
13.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:14

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın iddialarına ilişkin, "Asılsız, sonradan üretildiği belli olan belgelerle CHP'nin kurumsal kimliğini hedef almaya başladılar ve gündemi bu şekilde meşgul ediyorlar." dedi.

Adıgüzel, Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatmasıyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyerek Ünal'ın iddialarına cevap verdi.

Mahir Ünal'ın sosyal medya hesabında konuyla ilgili yaptığı paylaşıma değinen Adıgüzel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Asılsız, sonradan üretildiği belli olan belgelerle CHP'nin kurumsal kimliğini hedef almaya başladılar ve gündemi bu şekilde meşgul ediyorlar. Vatandaşın asıl meselesiyle uğraşmak yerine başka suni gündemlerle gündemi saptırmak aslında AKP'nin bir taktiği haline geldi. Bu taktik artık Türkiye'de herkes tarafından çözülmüş durumda. Yeter ki ekonomik buhran, işsizlik, kaynamayan tencere, birikmiş faturalar konuşulmasın. Bütün taktikleri gündemi karşılıklı çatışmalara çevirmek ve CHP'yi hedef göstermek.

Twitter 7 bin 340 hesabı kapattı. AK Parti'nin kimyasını bozmuş olmalı ki dünden beri AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, amatörce hazırlanmış, az çok internetle haşır-neşir olan herkesin kolaylıkla ayırt edebileceği bir görselle CHP'nin kurumsal kimliğini, CHP'nin üyelerini hedef almıştır. Günümüzün teknolojik gelişmeleriyle böyle sahte ve çeşitli araçları kullanarak üretilen görselleri her platforma bulmak çok kolay."

Onursal Adıgüzel, Ünal'ın "itibar suikastı" meselesini gündeme getirerek CHP'yi, üretilmiş, gerçekle hiçbir alakası olmayan görsellerle hedef aldığını iddia ederek, "Biz CHP olarak itibar suikastı nedir bilmeyiz. Hiçbir zaman yapmadık, yapmayız. Ama kendileri bu işi çok iyi bilirler." ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, Ünal'a dün sosyal medya üzerinden de cevap verdiklerini ama henüz kendilerinden özür dilenmediğini söyledi.

Mahir Ünal'ın, teyit edilmemiş görsellerle CHP Üyesi Mücahit Avcı'yı hedef aldığını savunan Adıgüzel, bunun "kumpas" olduğunu öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, "chpnet.chp.org.net" sitesini üye ve gönüllülerin kullanabildiğini ve kullanıcıların T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapabildiğini, kamuya açık olduğunu, gizli bir oluşum olmadığını anlattı.

Mahir Ünal'ın sahte belge oluşturduğunu savunan Adıgüzel, "Ünal, derhal istifa etmelidir." diyerek, pazartesi günü açacakları davayla tüm belgeleri adaletle paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Adıgüzel, Ünal'ın paylaştığı görsellere karşılık olarak bazı görselleri basınla paylaştı.

CHP üyesi Mücahit Avcı ise Mahir Ünal'ın paylaşımından sonra birçok tehdit aldığını iddia ederek, Mahir Ünal hakkında dava açacağını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı Haber
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu
Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına 'Utanç verici' dedi, Bakan Varank sert çıktı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Altay Halife Hafter
Magazin Lara Şener Şen Emre Kınay Fatma Girik
Spor Fatih Terim Semih Özsoy Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Karar Göztepe Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | CHP'li Onursal Adıgüzel'den AK Parti'li Mahir Ünal'a cevap Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 19:19:00. #1.15#
title