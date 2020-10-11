Son dakika haberleri! CHP'li Karaca'dan "Dünya Kız Çocukları Günü" açıklaması Açıklaması

Son dakika haberler: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Kovid-19 pandemi sürecinin kız çocuklarının yaşadığı sorunları daha da görünür kıldığını belirterek, "Derin yoksulluk ve fırsat eşitsizliği artmış, pek çok çocuk eğitim hayatından uzaklaşmış, kopmuş ya da koparılmıştır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Kovid-19 pandemi sürecinin kız çocuklarının yaşadığı sorunları daha da görünür kıldığını belirterek, "Derin yoksulluk ve fırsat eşitsizliği artmış, pek çok çocuk eğitim hayatından uzaklaşmış, kopmuş ya da koparılmıştır." ifadesini kullandı.

Karaca, yazılı açıklamasında, 11 Ekim'in Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

11 Ekim'de tüm dünya ülkelerinin, kız çocuklarının sorunlarına dikkati çektiğini ve çözüm önerileri içeren fikirleri, politika önerilerini kamuoyuyla paylaştığını aktaran Karaca, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden mağdur olan kız çocuklarının görmezden gelindiğini, sorunların çözümü için somut adımlar atılmadığını savundu. Karaca, şöyle devam etti:

"Kovid-19 pandemi süreci kız çocuklarının yaşadığı sorunları daha da görünür kılmıştır. Derin yoksulluk ve fırsat eşitsizliği artmış, pek çok çocuk eğitim hayatından uzaklaşmış, kopmuş ya da koparılmıştır. Uzaktan eğitime başlanmış ancak televizyon ve teknolojik araçlarla internet bağlantısına erişmekten yoksun çocuklar için eğitim erişilemeyecek kadar uzak olmuştur. Eğitimden sorumlu bakan mevsimlik tarım işlerinde çalışan çocuklarla takas yaparak güzelleme yapmış ancak o çocukların eğitime erişmesini hala sağlamamıştır."

2019 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 5-17 yaş grubunda 16 milyon 457 bin çocuk bulunduğunu, bunlardan 720 bininin çalışan çocuk olarak kayda geçtiğini bildiren Karaca, resmi rakamlara yansımamış daha binlerce çocuk olduğunu ifade etti.

Karaca, Aile içi şiddet ve istismara uğrayan çocukların önlenemeyen sorun alanı olarak durduğunu, buna karşın İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açıldığını belirtti.

"Kız çocukları için önlem alın, eşitsizlikleri giderin"

Karaca, sahadan, çocuk hakları alanında çalışan STK'lerden gelen bilgilerin, pandemi döneminde özel tedbirler alınmazsa istismar ve erken yaşta zorla evlendirmelerin artacağına işaret ettiğini aktardı.

Kız çocukları için çağrıda bulunan Karaca, şunları kaydetti:

"Çocuklar bugünün çocuklarıdır. Çocuklar haklarının öznesidir. Çocukların haklarını tesis etmek de ülkeyi yönetenlerin sorumluluğudur. Bakanlıklar önlem almıyorsa tek adamdan onay, işaret mi bekliyor? Her bakanlığa bu konuda neler yaptıklarını ya da neden yapması gerekenleri hala yapmadıklarını, kız çocukları için ne kadar bütçe ayırdıklarını soru önergeleriyle sorarak önlem almaya davet ediyorum. Kız çocukları için önlem alın, eşitsizlikleri giderin. Okul terklerini ve eğitim hayatından koparılmaları, erken yaşta evlilikleri önleyin, çocukların hakkını bilen, koruyan yetişkinler olarak sorumlulukla hareket edin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen