Son dakika haberleri: CHP'li Gökçen'den, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı değerlendirmesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: CHP'li Gökçen'den, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı değerlendirmesi

Son dakika politika haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış yaşanan Ankara'da yapılmasını eleştirdi.

Son dakika haberleri: CHP'li Gökçen'den, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı değerlendirmesi
05.09.2020 12:13 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:16

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış yaşanan Ankara'da yapılmasını eleştirdi.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, Başkent Ankara'da Kovid-19 vakalarının diğer bölgelere göre çok yoğun seyrettiğini, Ankaralı vatandaşları tedirgin eden bu durumun, Adalet Bakanlığının uyguladığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'na girecek personeli de korkuttuğunu ileri sürdü. Gökçen, "Artan koronavirüs vakalarına rağmen bu sınavın Ankara'da yapılması, sınava girmek için yolculuk yapacak ve geri dönüp kendi illerinde adliyelerde çalışmaya devam edecek olan personeli büyük risk altına sokarken, virüsün Ankara'dan birçok ile hızlıca yayılma olasılığına karşı tedbirler çok zayıf görünüyor." ifadelerini kullandı.

Salgının yayılımına göre birçok sınav merkezinin belirlenebileceğini savunan Gökçen, sınavın, Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tedbirler alınarak yapılması gerektiğini kaydetti.

Gökçen, Sağlık Bakanlığının Unvan Değişikliği Sınavı'nın 81 ilde yapıldığına işaret ederek, "Bu sınav Adalet Bakanlığı personeline gelince neden Ankara tek merkezli olarak yapılıyor?" diye sordu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Erol Evgin Sinan Akçıl Demet Akalın
Spor Erkan Kamat Fatih Terim Lionel Messi Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kaza Ankara Antalya Sakarya
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: CHP'li Gökçen'den, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı değerlendirmesi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 12:23:27. #1.15#
title