Son dakika haberleri... CHP'li Fikret Şahin, şehir hastaneleri sözleşmelerinde revizyona gidilmesini istedi
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Son dakika haberleri... CHP'li Fikret Şahin, şehir hastaneleri sözleşmelerinde revizyona gidilmesini istedi

25.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:31
Son dakika haberleri... CHP'li Fikret Şahin, şehir hastaneleri sözleşmelerinde revizyona gidilmesini istedi

Son dakika haber... CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, yeni tip koronavirüs salgınının, "mücbir sebep" kabul edilerek, şehir hastaneleri sözleşmelerinde revizyona gidilmesini talep etti.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, yeni tip koronavirüs salgınının, "mücbir sebep" kabul edilerek, şehir hastaneleri sözleşmelerinde revizyona gidilmesini talep etti.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara, "evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomi ve üretime kazandırma" çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Devlet yönetiminde olan kişilerin, vatandaşlardan böyle talepleri olabileceğine işaret eden Şahin, "Fakat AKP, iktidar olarak kendisi döviz rezervini artırmak ve Türk lirasının değerini korumak için neler yaptı diyecek olursak, ortada reel olarak iktidarın yapmış olduğu bir şey yok." dedi.

Şahin, her yıl şehir hastaneleri için ödenen kira ve hizmet bedeliyle en az 500 yataklı 55 devlet hastanesi yapılabileceğini öne sürdü.

Tüm dünyanın, yeni tip koronavirüs salgınını mücbir sebep olarak kabul ettiğini ifade eden Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Koronavirüs salgını bir mücbir sebeptir. Bu nedenle şehir hastaneleri sözleşmelerinde revizyona gidilmesi amacıyla hukuki yollara başvurulmasını talep ediyoruz. Hiç olmazsa döviz bazıyla yapılan ödemeler, Türk lirasına çevrilmeli." çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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