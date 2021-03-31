Son dakika haberleri: CHP'li Bakırlıoğlu, dökme zeytinyağı ihracatının yasaklanması kararını eleştirdi

Bir son dakika haberine göre CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, dökme zeytinyağı ihracatının 31 Ekim 2021'e kadar yasaklanmasına tepki göstererek alınan kararın üreticinin işine yaramayacağını savundu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, dökme zeytinyağı ihracatının 31 Ekim 2021'e kadar yasaklanmasına tepki göstererek alınan kararın üreticinin işine yaramayacağını savundu.

???????Bakırlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından dökme zeytinyağı ihracatının 31 Ekim 2021'e kadar yasaklandığını, bu yasaklamanın amacının ve gerekçesinin ne olduğunu üreticinin merak ettiğini söyledi. Bu konuda doyurucu bir açıklama bulunmadığını savunan Bakırlıoğlu, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanına sormak gerekir; bu kararı alırken neden Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyine danışmadınız, TARİŞ'e, ihracatçılara sorma gereği duymadınız. Her şeyi bir kenara bırakın, bir Bakanlık böylesine önemli bir karar alırken kendi taşra teşkilatına sormaz mı, danışmaz mı? Zeytinyağı üreticisi bir milletvekili olarak soruyorum, yüzbinlerce üretici aileyi etkileyen bu ihracat yasağını getirirken kime sordunuz? Dökme zeytinyağına ihracat yasağı, kimin işine yaramaktadır? Üreticinin işine yaramadığı ortada."

Yasağın ardından Manisa'nın Akhisar ilçesinde, üreticinin zeytinyağını alıp işletmelere satan depolarda alımın durduğunu söyleyen Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Zeytinyağının çiftçiye maliyeti 22-25 lira arasında değişmekte. Gübre, ilaç, elektrik, işçilik fiyatlarındaki artış ortada. Hesap ortadayken bu yasakla zeytinyağı, üreticinin elinden maliyetinden alınmak için büyük bir oyun var. Tarım Bakanı ne yazık ki bu oyunun bir parçası olmuştur. Tarım Bakanı ve Ticaret Bakanı, kimseye danışmadan aldığı bu yasaklama kararıyla kendi çiftçisine ihanet etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan