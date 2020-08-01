Son dakika haberleri! CHP Heyeti, İYİ Parti, BBP, DP ve DSP heyetiyle bayramlaştı
Son dakika haberi... CHP Parti Meclisi Üyesi Lale Karabıyık başkanlığındaki CHP Heyeti, İYİ Parti, BBP, DP ve DSP heyetiyle videokonferans yoluyla bayramlaştı.
01.08.2020 15:02 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:10
CHP Parti Meclisi Üyesi Lale Karabıyık başkanlığındaki CHP Heyeti, İYİ Parti, BBP, DP ve DSP heyetiyle videokonferans yoluyla bayramlaştı.
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Kaynak: AA