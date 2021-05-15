Son dakika haberleri! CHP heyeti geleneksel siyasi partiler arası bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! CHP heyeti geleneksel siyasi partiler arası bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi

Son dakika haberleri! CHP heyeti geleneksel siyasi partiler arası bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre Geleneksel olarak gerçekleştirilen siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bayramlaşma heyeti, AK Parti, DSP, Vatan Partisi, HDP, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, Saadet Partisi, ANAP, Genç Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi...

Geleneksel olarak gerçekleştirilen siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bayramlaşma heyeti, AK Parti, DSP, Vatan Partisi, HDP, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, Saadet Partisi, ANAP, Genç Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Geleneksel olarak gerçekleştirilen siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci nedeniyle, bu Ramazan Bayramı'nda da "Video Konferans Yöntemi" ile gerçekleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ile Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir'den oluşan CHP Bayramlaşma Heyeti, siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında; AK Parti, DSP, Vatan Partisi, HDP, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, Saadet Partisi, ANAP, Genç Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na erken seçim cevabı: Girdiği her seçimi kaybetmiş biri için çok cesurca sözler
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na erken seçim cevabı: Girdiği her seçimi kaybetmiş biri için çok cesurca sözler
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti'den yeşil ışık! Tek bir şartları var
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti'den yeşil ışık! Tek bir şartları var
AK Parti'li Çelik: Suç örgütü üyesinin laflarıyla partimizi hedef alanları kınıyoruz
AK Parti'li Çelik: Suç örgütü üyesinin laflarıyla partimizi hedef alanları kınıyoruz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sergey Lavrov Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Cenk Tosun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! CHP heyeti geleneksel siyasi partiler arası bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 01:37:03. #1.15#

title