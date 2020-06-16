Son dakika haberleri | CHP Grup Toplantısı

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Son dakika güncel haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi Kılıçdaroğlu'nun üzerinde "Adalet" yazılı maske ile salonda oturması Kılıçdaroğlu'nun sinevizyon gösterini izlemesi Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması Kılıçdaroğlu'nun duygulandığı anlar TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...
16.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:59
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi
Kılıçdaroğlu'nun üzerinde "Adalet" yazılı maske ile salonda oturması
Kılıçdaroğlu'nun sinevizyon gösterini izlemesi
Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
Kılıçdaroğlu'nun duygulandığı anlar TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM grup toplantısına katıldı. (Detaylar)
Kaynak: AA