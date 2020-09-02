Son dakika haberleri: CHP Grup Başkanvekili Özel: "Amerika'nın aldığı karar Dünya Barış Günü'nde berbat bir karardır,... Gelen son dakika haberlerine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasıyla ilgili, "Amerika'nın aldığı karar Dünya Barış Günü'nde berbat bir karardır, kötü bir haberdir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasıyla ilgili, "Amerika'nın aldığı karar Dünya Barış Günü'nde berbat bir karardır, kötü bir haberdir. Adanın barışına katkı vermez. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tehlikeli olarak görüyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın açıklaması yaptı. Özel, Bilim Kurulu'nun toplanacağını hatırlatarak, "Bilim Kurulu'nun cesur kararlar almasını ve bu kararların bir an önce uygulanmasını bekliyoruz. Zatürre ve grip aşısı sayısı kısıtlıysa ithalatçı firmaların stokları kontrol edilmelidir. Bunlar Covid salgınında ve kronik hastalıklarda kritik önemde olduğuna göre aşılarla ilgili geçen seneden farklı kriterler ilan edilmelidir. Sadece kritik hastalığı olan 65 yaş üstü ve isteyen olsun deyince ortaya çıkan panik ve talep bu ürünlerin eczanelerden yok olmasına, eczanelerden toplatılmasına ve kara borsaya düşmesine sebep verebilir. Bilim Kurulu bu aşıların kimlere yapılacağını belirlemeli, stokları merkezi idare tarafından kontrol edilmeli, kimsenin kendi tercihine, parası olanın erişebildiği, parası olmayanın erişemediği bir sürece sürüklenmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Pompeo'nun Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırdığını açıkladığını hatırlatan Özel, "S400'ler Eskişehir'de sandıkta duradursun, o yönettikleri sürecin sonunda Türkiye'nin proje ortağı olduğu F35 uçaklarını almaktan alıkoyan, Türkiye'ye Patriot füzeleri verilmesini, S400 füzelerinden vazgeçilmesine bağlayan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik ambargosunu kaldıran söz konusu yasa Türkiye-Amerika ilişkilerinde büyük bir tehlikeye işaret ediyor demiştik. Amerika yapacağım dediği bütün yaptırımları yaptı. Amerika'nın aldığı karar Dünya Barış Günü'nde berbat bir karardır, kötü bir haberdir. Adanın barışına katkı vermez. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tehlikeli olarak görüyoruz" dedi.

Muharrem İnce'nin CHP'den ihraç edilmesine ilişkin soruya Özel, "Bir iddia olarak Yalova merkez ilçeye bir partilinin başvurduğu söyleniyor. Bunu doğrulatabilmiş değiliz. Yalova İl Başkanlığımıza, Genel Merkezimize böyle bir talep gelmedi. Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkanımızın Muharrem İnce'nin ihraç edilmesi ile ilgili bir düşüncesi, talebi, akıllarından geçirmeleri söz konusu değil" yanıtını verdi.

Abdullah Gül'ün CHP tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin soru üzerine ise Özel, "Abdullah Gül'ün Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayı, ilgili kanuna göre Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu tarafından aday gösterilecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA