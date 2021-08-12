Son dakika haberleri | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, selde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi
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Son dakika haberleri | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, selde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi

Son dakika haberleri | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, selde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Politika

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, selde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, selde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sel felaketi nedeniyle maalesef acı haberler gelmeye devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Dualarımız, can kaybının artmaması ve yaşanan felaketin bir an önce son bulması için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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