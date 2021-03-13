Son dakika haberleri! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Planlama ve kentsel dönüşüm ile ortaya çıkan rantın halk için kullanılmasını istiyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Çalıştayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz planlama ve kentsel dönüşüm ile ortaya çıkan rantın halk için kullanılmasını istiyoruz. Bütün amacımız buna yönelik" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal Kültür Merkezinde düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Çalıştayı'na katıldı. Her kentin kendi rantını oluşturduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Rantsız kent olmaz. Rantı yapan temel unsur da planlamadır. Bir planlama kentte rantı ortaya çıkarır. Rantı kimin için ortaya çıkarır? Bir avuç kişi için mi yoksa o kentte yaşayanlar için mi? Biz planlama ve kentsel dönüşüm ile ortaya çıkan rantın halk için kullanılmasını istiyoruz. Bütün amacımız buna yönelik. Sadece insanların değil, diğer canlıların da o kentte olma hakkı var. Bu da en çok da İzmir'e yakışır. Yaşanabilir kentsel dönüşüm öngörülürken doğayla barışık kentin olmasına özel göstermek gerekiyor. Kentlerimizde engelliler var. Kentlerimizin engelliler için yaşanabilir olması lazım" ifadelerini kullandı.

"Kentler bir beton ormanına dönüştü"

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Aslında hepimiz bir kentte yaşıyoruz. Ancak yaşadığımız kentten memnun muyuz? Memnun değilsek hangi gerekçelerle memnun değiliz? Kentler bir beton ormanına dönüştü ve bizler gerçekten üzülüyoruz. Deprem kuşağı var, binaların büyük kısmı depreme dayanıklı değil. Bu durum, hepimizin kentsel dönüşüm kavramını öğrenmemize yol açtı. Ama nasıl bir dönüşüm? Beton ormanlığıma dönüşüm mü yoksa hepimizin rahatsa yaşadığı kentler inşa etmek mi?" diye sordu.

"Üç temel ilke"

Kentsel dönüşümde üç temel ilke olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Önce uzlaşma olması lazım. Sonra bu insanları kentin dışına sürmemek gerekiyor. Rant varsa orada yaşayan insanlara bu rantın hakkını teslim etmek gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Tunç Soyer tarafından bu konuda gerekli özen gösteriliyor. Bu ilkelerin gereğini hepimizin yapması gerekiyor. Kent sakinlerine bu imkan sağlanırken İstanbul'da şöyle bir sorunla karşılaştık; kentsel dönüşüm yapıyorsunuz, bir sürü şikayet var. Müteahhit ve vatandaşı karşı karşıya getiriyorsunuz. Müteahhit iflas ettiğinde, vatandaşın hakkını arayacağı makam yok. Burada da belediyemiz bir ilke kararı aldı. Vatandaş, güvenli kamu kurumuyla muhatap oluyor. 'Hakkım yenir mi?' diye bir kaygıya kapılmıyor" diye konuştu.

"Halkımızı ranta kurban etmiyoruz"

İzmir'de dönüşümü gerçekleştirmek üzere üç özgün ilkenin olduğu kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu ilkelerden ilkinin dönüşüm sürecinin uzlaşma esaslı olması, ikincisinin dönüşümün yerinde ve adil gerçekleştirilmesi, üçüncüsünün ise bu sürecin İzmir Büyükşehir Belediyesinin güvencesi altında sürdürülmesi olduğunu söyledi. Soyer, "İzmir'de dönüşümü adil, sağlam, güvenilir, zahmetsiz, hesaplı ve şeffaf yürütüyor; halkımızı ranta kurban etmiyoruz" dedi.

"Hayati önem taşıyor"

30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde, İzmir'deki yapı stokunun büyük bir kısmının dönüştürülmesi gerektiğinin görüldüğünü söyleyen Soyer, "Bu durum, ülkemizdeki pek çok büyükşehir için de geçerli. Dolayısıyla kentsel dönüşümün; sadece gecekondu, ruhsatsız ve kaçak yapıların olduğu bölgelerde yapılması kanaatini değiştirmemiz gerekiyor. Bu çalıştay vesilesiyle; kentsel dönüşüm mevzuatımızda, bu konu dahil pek çok eksikliğin yer aldığının altını çizmek, başta merkezi idare ve Meclis'te bulunan tüm siyasi partiler, milletvekillerimiz olmak üzere kamuoyuna yeniden bir çağrı yapmak istiyorum. Mevzuatımızda kentsel dönüşüm, 6306 sayılı yasa ve 5393 sayılı yasanın 73'üncü maddesi kapsamında yürütülüyor. Biz, her iki yasanın kentsel dönüşümle ilgili eksiklikleri giderecek bir çerçeveyle birleştirilerek temel bir kanun oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Belediyelerin kentsel dönüşüm konusunda yetki ve etkinliğinin artırılması, her an deprem riski altındaki ülkemiz ve İzmir için hayati önem taşıyor" sözlerine yer verdi.

"Müjdeli bir haberi paylaşacağım"

İzmir'in tüm yapı stoku envanterini çıkarmak için İnşaat Mühendisleri Odası ile protokol imzaladıklarını ve yakında çalışmalara başlayacaklarını bildiren Soyer, şöyle devam etti: "Depremden etkilenen 5 bin 800 orta hasarlı hane için bir model geliştiriyoruz. Evleri orta hasarlı olup mevzuattaki eksiklik nedeniyle yardım alamayan vatandaşlarımızın da derdine derman olmak için çalışmalara başladık. Bu konuda çok yakında mağdur olan hemşerilerimize müjdeli bir haberi paylaşacağım. Mevzuatın yukarıda ifade ettiğim eksiklik ve yetersizlikleri, bizde asla 'elimiz kolumuz bağlı' duygusuna neden olmadı. Aksine İzmir'in pek çok yerinde dönüşüm seferberliği başlattık."

Çalıştayda kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra konuşmacıları dinledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı