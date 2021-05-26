Son dakika haberleri! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Süper Lig'e yükselen Altay'a tebrik
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Son dakika haberleri! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Süper Lig'e yükselen Altay'a tebrik

Son dakika haberleri! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Süper Lig'e yükselen Altay'a tebrik
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Süper Lig'e yükselen Altay Spor Kulübünü tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Süper Lig'e yükselen Altay Spor Kulübünü tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "18 yıllık aranın ardından Süper Lig'e yükselen Altay'ı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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