Son dakika haberleri! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Süper Lig'e yükselen Altay'a tebrik
Edinilen son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Süper Lig'e yükselen Altay Spor Kulübünü tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Süper Lig'e yükselen Altay Spor Kulübünü tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "18 yıllık aranın ardından Süper Lig'e yükselen Altay'ı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu