Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu Son dakika güncel haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat ile Şırnak'ta şehit olan Ercüment Kurt'un ailelerine telefonla taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat ile Şırnak'ta şehit olan Ercüment Kurt'un ailelerine telefonla taziyelerini iletti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, görüşmede, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA