Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan LGS kapsamındaki merkezi sınav eleştirisi Açıklaması
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Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan LGS kapsamındaki merkezi sınav eleştirisi Açıklaması

Son dakika politika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın salgın sürecinde yapılmasını eleştirdi.

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan LGS kapsamındaki merkezi sınav eleştirisi Açıklaması
20.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın salgın sürecinde yapılmasını eleştirdi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi'nde yer alan 65 ilçe belediye başkanı ile video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda konuştu.

CHP'li bütün belediye başkanlarından memnun olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız gerçekten de bir tarih yazdı. Bütün engellemelere rağmen beldelerine hizmet ettiler. En zor günlerde vatandaşın yanında oldular." diye konuştu.

Belediye başkanlarının hizmet ederken hiçbir ayırım yapmadığına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Onun yaşam tarzı, onun kimliği, onun siyasi bakışı... Hiçbir farklılık gözetmeden herkese hizmet vermek gibi bir süreci başlattınız. Bu bizim açımızdan da, Türkiye açısından da çok önemli değerlendirme. Maske üretimine bundan sonra da devam edin. Bazı belediye başkanlarımız dezenfektan ürettiklerini de ifade ettiler. Çoğu yerde belediye başkanlarımız bunu yapıyorlar. Üretemeyen yakın belediye başkanlarımıza bunun bir şekilde verilmesi, sağlanması lazım."

Daha önce belediye başkanlarına "Önümüzde LGS, YKS var. Okulların önünde mutlaka su bulundurun, kurşun kalem ve yeteri kadar maske bulundurun" dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, birisinin kalemi veya maskesi kaybolduğunda belediyenin hemen o ihtiyacı gidermesi gerektiğini anlattı.

Belediyelerin aynı zamanda hem çocuğun hem de ailelerin su ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğine dikkati çeken Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle şunu da söylemek isterim. Pandemi sürecinde böyle bir sınavın yapılması, sınav tarihinin erkene alınması, gençler arasında, anneler babalar arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Çünkü her anne baba çocuğunun güvenli, sağlıklı bir ortamda sınava girmesini ister ama gelen görüntüler maalesef çok sağlıklı değil. Anneler babalar için de sınava giren çocuklar için de riskli bir ortam. Özellikle sınava girişte ve çıkışta riskli bir ortamın olduğunu görüyoruz. İnşallah bütün çocuklarımız Kovid-19 sürecini sağlıklı bir şekilde atlatırlar. En büyük temennimiz bu. Sizler belediye başkanları olarak sınava giren aileler için, biliyorum çoğu yeri dezenfekte etti. Az önce sizler de söylediniz. Bundan sonra da sınava girecek çocuklarımız için gerekli güvenliği sağlarsanız son derece mutlu olurum."

Toplantıda Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ile Seyit Torun da eşlik etti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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