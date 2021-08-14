Kılıçdaroğlu: "Doğa tahribatıının yol açdığı bir tabloyla karşı karşıyayız"
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Kılıçdaroğlu: "Doğa tahribatıının yol açdığı bir tabloyla karşı karşıyayız"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları SİNOP - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinden etkilenen Sinop'un Ayancık ilçesindeki incelemelerinin ardından Cevizli Köprübaşı mevkiinde açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları SİNOP - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinden etkilenen Sinop'un Ayancık ilçesindeki incelemelerinin ardından Cevizli Köprübaşı mevkiinde açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu: 'Doğa tahribatıının yol açdığı bir tabloyla karşı karşıyayız'
Kılıçdaroğlu: 'Doğa tahribatıının yol açdığı bir tabloyla karşı karşıyayız'
Kılıçdaroğlu: 'Doğa tahribatıının yol açdığı bir tabloyla karşı karşıyayız'
Kılıçdaroğlu: 'Doğa tahribatıının yol açdığı bir tabloyla karşı karşıyayız'
Kılıçdaroğlu: 'Doğa tahribatıının yol açdığı bir tabloyla karşı karşıyayız'
Kılıçdaroğlu: 'Doğa tahribatıının yol açdığı bir tabloyla karşı karşıyayız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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