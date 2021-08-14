Kılıçdaroğlu: "Doğa tahribatıının yol açdığı bir tabloyla karşı karşıyayız"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları SİNOP - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinden etkilenen Sinop'un Ayancık ilçesindeki incelemelerinin ardından Cevizli Köprübaşı mevkiinde açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları SİNOP - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinden etkilenen Sinop'un Ayancık ilçesindeki incelemelerinin ardından Cevizli Köprübaşı mevkiinde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı