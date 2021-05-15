Son dakika haberleri! CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şehit emniyet müdürü Okan'ın anıtını ziyaret etti
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Son dakika haberleri! CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şehit emniyet müdürü Okan'ın anıtını ziyaret etti

Son dakika haberleri! CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şehit emniyet müdürü Okan'ın anıtını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın şehit düştüğü yerdeki anıtı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın şehit düştüğü yerdeki anıtı ziyaret etti. Erol, "Hain terör örgütleri Gaffar Okkan gibi yiğit yürekli ve cesur insanlar olduğu sürece asla ve asla amaçlarına ulaşamayacaklar" dedi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 24 Ocak 2001'de uğradığı suikast sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın şehit düştüğü yerdeki anıtı ziyaret eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, anıta karanfil bırakarak dua etti.

"Gaffar Okkan ile yakınlığım ve dostluğum da vardı"

Ziyaret sırasından açıklamalarda bulunan Erol, "2001 yılında Hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Gaffar Okkan müdürümün şehit düştüğü yerdeki anıtının başındayız. Gaffar Okkan ile yakınlığım ve dostluğum da vardı. Türkiye'nin, devletimizin ve vatanımızın böyle yiğit evlatları olduğu sürece üniter devlet yapımızla, cumhuriyetimiz, değerlerimiz devlet gelenekleriyle ilgili hiç kimsenin kaygısı ve endişesi olmasın. Bu ülkedeki hain terör örgütleri Gaffar Okkan gibi yiğit yürekli, cesur insanlar olduğu sürece asla ve asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Ben Gaffar Okkan'ı şahsında Türkiye'nin üniter devlet yapısının korunmasıyla ilgili devletimizin varlığı ve birliğiyle ilgili bugüne kadar şehit olan tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Bu bayram günü burada bulunmayı çok anlamlı buluyorum. Okkan Türkiye örnek alınması gereken özellikle meslektaşlarının her alanda örnek alması gereken biridir. Bu görev anlayışıyla Diyarbakır'da gerçekten yeni bir dönemi başlattı. Teröre katlı meydan okuyarak vatandaşın sevgisini ve güveni kazanarak devlet ile vatandaş arasındaki güveni tesis etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri! CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şehit emniyet müdürü Okan'ın anıtını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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