Son dakika haberleri! Chicago'da tren rayları ateşe verildi

ABD'nin Chicago kentinde hava sıcaklığının eksi 1'e düşmesiyle buzlanmaya karşı tren rayları kontrollü bir şekilde ateşe verildi.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde tren raylarının buz tutmasını önlemek amacıyla dikkat çeken bir yönteme başvuruldu. Kentte hava sıcaklığının eksi 1'e düşmesiyle tren seferlerinin aksamaması için raylar kontrollü bir şekilde ateşe verildi. Rayların buz tutması önlenirken, trenler alevlerin arasından geçerek seferleri sürdürdü. - CHICAGO

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa