Son dakika haberleri! Chicago'da tren rayları ateşe verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Chicago'da tren rayları ateşe verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Chicago'da tren rayları ateşe verildi

Son dakika 3. sayfa haberi: ABD'nin Chicago kentinde hava sıcaklığının eksi 1'e düşmesiyle buzlanmaya karşı tren rayları kontrollü bir şekilde ateşe verildi.

ABD'nin Chicago kentinde hava sıcaklığının eksi 1'e düşmesiyle buzlanmaya karşı tren rayları kontrollü bir şekilde ateşe verildi.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde tren raylarının buz tutmasını önlemek amacıyla dikkat çeken bir yönteme başvuruldu. Kentte hava sıcaklığının eksi 1'e düşmesiyle tren seferlerinin aksamaması için raylar kontrollü bir şekilde ateşe verildi. Rayların buz tutması önlenirken, trenler alevlerin arasından geçerek seferleri sürdürdü. - CHICAGO

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri, Chicago, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title