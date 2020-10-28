Son dakika haberleri | Charlie Hebdo'nun yetkililerine "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı
28.10.2020 12:27 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:31
Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun yetkilileri hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun yetkilileri hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı