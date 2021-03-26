Son dakika haberleri | Charlie Hebdo dergisi yöneticileri hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame düzenlendi
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Son dakika haberleri | Charlie Hebdo dergisi yöneticileri hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Charlie Hebdo dergisi yöneticileri hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan iddianame düzenlendi

Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli görseli nedeniyle Charlie Hebdo dergisi yöneticisi 4 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame hazırlandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli görseli nedeniyle Charlie Hebdo dergisi yöneticisi 4 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit'in "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, derginin 28 Ekim 2020'deki sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu bir karikatürün yer aldığı, söz konusu görsel ile Erdoğan'a hakaret edildiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede, "Söz konusu karikatürün basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti içerisinde kalır bir yanının olmadığı, Cumhurbaşkanının şeref onur ve saygınlığını çok açık ve bariz bir şekilde zedeleme maksadıyla hazırlandığı yönünde kanaat oluşmaktadır. Eylemin 5237 sayılı TCK'nın 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında kaldığı, bu hususta sorumluluğu tespit edilen derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit'in toplanan delillere göre Cumhurbaşkanının onur şeref ve saygınlığına saldırı ve hakaret içeren yayın yapmaktan cezalandırılmaları kamu adına talep edilir" ifadelerine yer verildi.

İddianame, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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