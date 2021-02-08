Son dakika haberleri... Cezayir hükümeti: Fransa'nın sömürge suçlarından kaçışı uzun sürmeyecek
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Son dakika haberleri... Cezayir hükümeti: Fransa'nın sömürge suçlarından kaçışı uzun sürmeyecek

08.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:15
Son dakika haberleri... Cezayir hükümeti: Fransa'nın sömürge suçlarından kaçışı uzun sürmeyecek

Son dakika haber: Cezayir hükümeti, Paris yönetiminin Cezayir'deki sömürge dönemiyle cumhurbaşkanlığının görevlendirdiği Fransız bir tarihçinin raporu üzerinden yüzleşme çabasına karşın "Fransa'nın sömürge suçlarından kaçışı uzun sürmeyecek" açıklaması yaptı.

Cezayir hükümeti, Paris yönetiminin Cezayir'deki sömürge dönemiyle cumhurbaşkanlığının görevlendirdiği Fransız bir tarihçinin raporu üzerinden yüzleşme çabasına karşın "Fransa'nın sömürge suçlarından kaçışı uzun sürmeyecek" açıklaması yaptı.

Cezayir'de Arapça yayın yapan el-Mesa gazetesinde yayınlanan, Cezayir Hükümeti Sözcüsü ve aynı zamanda İletişim Bakanı Ammar Bilhaymer'in yazılı açıklamasında, "Fransa'nın sömürge suçlarından kaçışı uzun sürmeyecek. Suçlu, suçunu itiraf etmemek için genellikle imkansız yollara başvurur. Fransa'nın suçlarıyla yüzleşmekten kaçarkenki ısrarı ve bunun arkasındaki nedenler, sömürge dönemi Cezayir'e özlem duyanlar ve Fransa'nın 'Cezayir hayaline' kapılanlar tarafından iyi biliniyor." ifadeleri yer aldı.

Bilhaymer, Fransa'nın Cezayir'deki sömürge suçlarını itiraf etmesi yönünde başarı elde edilmesi için iki ülke arasındaki iletişimin devam edeceğini aktardı.

Cezayir'in bağımsızlık mücadelesi

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

Paris yönetimi, yakın zamanda Fransa Cumhurbaşkanlığının girişimiyle Fransız bir tarihçinin sömürge dönemine ilişkin hazırladığı rapor üzerinden yakın tarihiyle yüzleşme çabasına girdi.

Ancak Paris'in sömürge dönemine ilişkin Cezayir'in ısrarına rağmen resmi bir şekilde özür dilemeyi ve kurbanlara tazminat ödemeyi reddetmesi Cezayir'de tüm kesimlerin tepkisiyle karşılaştı.

Fransız tarihçinin de raporunda yer verdiğine göre, Fransa Cezayir topraklarında 17 ayrı nükleer deneme yaptı ve Fransız güçlerinin bu topraklara döşediği mayın ile patlayıcılar binlerce Cezayirlinin hayatına mal oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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