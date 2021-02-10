Son dakika haberleri | Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile iş birliğini görüştü
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Son dakika haberleri | Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile iş birliğini görüştü

10.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:51
Son dakika haberleri | Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile iş birliğini görüştü

Gelen son dakika haberine göre Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Libya'nın seçilmiş geçici hükümet başkanı Abdulhamid Dibeybe ile Libya'da güven ve istikrarın sağlanmasına destek olmak için ortak çalışma alanlarını değerlendirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Libya'nın seçilmiş geçici hükümet başkanı Abdulhamid Dibeybe ile Libya'da güven ve istikrarın sağlanmasına destek olmak için ortak çalışma alanlarını değerlendirdi.

Bakan Bukadum sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Başbakan Dibeybe ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

İki ülke ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede, Cezayirli Bakan'ın "kardeş ülke Libya'da güven ve istikrarın sağlanmasına destek olmak için her türlü iş birliğine hazır olduğu" ve Libya'ya verilen desteği vurguladığı aktarıldı.

İki ülkenin sağlam bir dayanışma içerisinde olduğunu söyleyen Bukadum, Cezayir'in Libya'nın iç işlerine müdahale eden her türlü girişime karşı tutumunu da hatırlattı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde geçen 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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