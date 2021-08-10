Son dakika haberleri! Cezayir'deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Son dakika gündem haberi: - Cezayir'deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi Cezayir'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiği açıklandı.

- Cezayir'deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

CEZAYİR - Cezayir'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiği açıklandı.

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman yaptığı açıklamada, ülkedeki birçok eyaleti kasıp kavuran orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker 17'si sivil olmak üzere 42'ye yükseldiğini duyurdu. Başbakan Abdurrahman, hükümetin uluslararası toplumdan yardım istediğini ve yangınları söndürmek için uçak kiralamak üzere ortaklarla görüşmelerde bulunduğunu ifade etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkenin çeşitli bölgelerine yayılan orman yangınlarında 25 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Tebbun yaptığı yazılı açıklamada, "Bejaia ve Tizi Ouzou dağlarında çıkan yangınlardan yüzden fazla vatandaşı kurtarmayı başaran Ulusal Halk Ordusu'nun 25 üyesinin şehadet haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimizin ruhları önünde saygıyla eğiliyoruz. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar