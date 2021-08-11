Son dakika haberleri... Cezayir'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi
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Son dakika haberleri... Cezayir'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi

Son dakika haberleri... Cezayir'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Cezayir'de son günlerde yaşanan çoklu orman yangınlarında 28'i asker 37'si sivil olmak üzere can kaybının 65'e yükseldiği belirtildi.

Cezayir'de son günlerde yaşanan çoklu orman yangınlarında 28'i asker 37'si sivil olmak üzere can kaybının 65'e yükseldiği belirtildi.

Cezayir, son günlerde güneyden ulaşan aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların ardından çoklu orman yangınlarına sahne oluyor. Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, ülkedeki yangınlarda 28'i asker 37'si sivil olmak üzere yaşamını yitirenlerin sayısı 65'e yükseldi.

Yangınlardan en çok etkilenen bölgeler arasında başkent Cezayir'in yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan Tizi Vizu eyaleti öne çıkıyor.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre 18 eyalette 71 ayrı noktada orman yangınları kaydedildi. Habere göre Tizi Vizu'da 22, kuzeydoğudaki sahil şeridi çevresindeki Becaya ve Tarif eyaletlerinde 13, Cicel eyaletinde de 11 noktada yangınlarla mücadele devam ediyor.

Ülkenin çoğunlukla Amazig (Berberi) nüfusunun yaşadığı ve ulaşımın zor olduğu bu dağlık bölgelerinde çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı belirtiliyor. Cezayir ordusu da yangınla mücadele çalışmalarına katılıyor.

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman dün yaptığı açıklamada, 25'i asker 17'si sivil 42 kişinin orman yangınlarında hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

Son dakika haberleri! Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 42'ye yükseldi
Son dakika haberleri! Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 42'ye yükseldi
Son dakika haberi... Cezayir hükümeti, ülkedeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker olmak üzere 42'ye yükseldiğini açıkladı.
Son dakika haberi... Cezayir hükümeti, ülkedeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker olmak üzere 42'ye yükseldiğini açıkladı.
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