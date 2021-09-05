Son dakika haberleri | Cezayir'de Tunus'un Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi ile kardeşine tutuklama kararı

Son dakika habere göre Cezayir Mahkemesinin, Tunus'un Kalbi Partisi Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi ile kardeşinin, haklarındaki soruşturma kapsamında tutuklanmalarına karar verdiği belirtildi.

Cezayir Mahkemesinin, Tunus'un Kalbi Partisi Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi ile kardeşinin, haklarındaki soruşturma kapsamında tutuklanmalarına karar verdiği belirtildi.

İsmini açıklamayan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Cezayir'in doğusundaki Konstantin Mahkemesi, Nebil ve Gazi Karvi kardeşlerin, "yasa dışı yollarla sınırı geçmek, insan kaçakçılığı ve kara para aklamak" suçlamasıyla tutuklanmalarına karar verdi.

Cezayir basınında yer alan haberlere göre, Nebil ve Gazi Karvi'nin yanı sıra 4 Cezayirli de Karvi'nin ülkeye kaçak olarak girmesine yardım etmek ve ona Tibessa kentinde konut bulmak suçlamasıyla tutuklandı.

Cezayir basınında yer alan haberlerde, sınır polisinin, Karvi kardeşleri, ağustos ayının sonunda Tibessa kentinde bir dairede gözaltına aldığına yer verilmişti.

Tunus mahkemesi ise 1 Eylül'de, Nebil ve Gazi Karvi hakkında yasa dışı yollardan Cezayir'e geçtikleri gerekçesiyle arama emri çıkarmıştı.

Geleneksel siyasetin dışından gelen nüfuzlu medya patronu olan ve 2019 yılında kurduğu partisiyle Tunus'ta siyasete hızlı bir giriş yapan Nebil el-Karvi, Ağustos 2019'da "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alınmış, yaklaşık 2 ay sonra serbest bırakılmıştı. Tunus'un Kalbi Partisinin lideri 24 Aralık 2020'da aynı suçlamayla hapse mahkum edilmişti.

Karvi, tutukluk halini protesto için başlattığı açlık grevi sonrasında sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 8 Haziran'da hastaneye kaldırılmıştı.

Karvi'nin başkanlığını yaptığı Tunus'un Kalbi Partisi, 6 Ekim'de gerçekleşen genel seçimde 217 sandalyeli parlamentoda 38 milletvekili ile ikinci sırada gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu