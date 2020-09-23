Son dakika haberleri! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "(Filistinlilerin) Başkenti Kudüs olan devletlerini kurma hakları...
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Son dakika haberleri! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "(Filistinlilerin) Başkenti Kudüs olan devletlerini kurma hakları...

23.09.2020 22:43 | Son Güncelleme: 23.09.2020 22:46
Son dakika haberleri! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun:

Son dakika haberleri... Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Filistin halkının, başkenti Kudüs olan Filistin devletini kurma hakkının pazarlık konusu olmadığını söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Filistin halkının, başkenti Kudüs olan Filistin devletini kurma hakkının pazarlık konusu olmadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmeleri'nin ikinci gününde video mesaj ile konuşma yapan Tebbun, Filistin davasının, Cezayir ve halkı için kutsal bir dava olduğunu ifade etti.

Tebbun, "Filistin halkına ve haklı davasına yönelik sağlam desteğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen devletlerini kurma hakları pazarlık konusu değil." diye konuştu.

Konuşmasında BM'de reform konusuna da değinen Tebbun, performansını iyileştirmek ve Afrika Kıtası'nın Sirte Bildirgesi'ne uygun olarak BM Güvenlik Konseyi'nde adil bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için BM'de kapsamlı reformu hızlandırmanın zorunlu olduğunu vurguladı.

Libya'nın Sirte kentinde 2005'te düzenlenen Afrika Birliği Zirvesi'nde, "Sirte Bildirgesi" adlı bir bildirge yayınlanmıştı. Bildirgede, BM'de kapsamlı bir reform yapılması ve Afrika Kıtası'nın BM Güvenlik Konseyinde iki daimi ve 5 daimi olmayan sandalye ile temsilinin sağlanması çağrısında bulunulmuştu.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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