Son dakika haberleri: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, AFRICOM Komutanı Townsend ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, AFRICOM Komutanı Townsend ile görüştü

AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, AFRICOM Komutanı Townsend ile görüştü

Son dakika haberleri... Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ABD'nin Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Stephen Townsend ile Afrika Sahel bölgesi ülkelerinin terörle mücadelede yeteneklerini destekleme yollarını ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ABD'nin Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Stephen Townsend ile Afrika Sahel bölgesi ülkelerinin terörle mücadelede yeteneklerini destekleme yollarını ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, AFRICOM Komutanı Orgeneral Townsend'i makamında kabul etti.

Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha'nın da hazır bulunduğu görüşmede, ABD'nin Afrika'daki faaliyetleriyle irtibatlı çeşitli alanlarda iş birliği ilişkilerini ilerletme fırsatları ele alındı.

Görüşmede ayrıca özellikle Afrika Sahel bölgesindeki güvenlik konusu başta olmak üzere buradaki son gelişmeler ve bölge ülkelerinin özellikle terörle mücadele ile ilgili yeteneklerini artırmanın yolları gözden geçirildi.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla Aliyev'e...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla Aliyev'e...

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu: (3)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Sezai Temelli
Magazin Tarkan Şafak Sezer
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, AFRICOM Komutanı Townsend ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 22:28:46. #1.12#