Son dakika haberleri: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, AFRICOM Komutanı Townsend ile görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ABD'nin Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Stephen Townsend ile Afrika Sahel bölgesi ülkelerinin terörle mücadelede yeteneklerini destekleme yollarını ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, AFRICOM Komutanı Orgeneral Townsend'i makamında kabul etti.

Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha'nın da hazır bulunduğu görüşmede, ABD'nin Afrika'daki faaliyetleriyle irtibatlı çeşitli alanlarda iş birliği ilişkilerini ilerletme fırsatları ele alındı.

Görüşmede ayrıca özellikle Afrika Sahel bölgesindeki güvenlik konusu başta olmak üzere buradaki son gelişmeler ve bölge ülkelerinin özellikle terörle mücadele ile ilgili yeteneklerini artırmanın yolları gözden geçirildi.