Son dakika haberleri: Cezaevlerinde görüntülü görüşme, 3 cezaevinde pilot olarak uygulamada

Son dakika politika haberi... Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla görüntülü görüşebildikleri sistemin pilot uygulamasına 3 cezaevinde devam edildiğini belirterek, "Birkaç ay içinde Türkiye'deki hassas grup diye tabir ettiğimiz tüm kadın, çocuk ve gençlik cezaevlerimizde, en geç...

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla görüntülü görüşebildikleri sistemin pilot uygulamasına 3 cezaevinde devam edildiğini belirterek, "Birkaç ay içinde Türkiye'deki hassas grup diye tabir ettiğimiz tüm kadın, çocuk ve gençlik cezaevlerimizde, en geç bu yılın sonuna kadar proje hayata geçmiş olacak. 2022'nin sonuna kadar da tüm cezaevlerimizde projeyi hayata geçirmiş olacağız." dedi.

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal başkanlığında toplandı.

Komisyon, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) verdiği tavsiye kararlarına uymayan, uyamayan ya da KDK'nın istediği bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşmayan ve tavsiye kararlarına uyum oranı yüksek kurum temsilcilerini dinledi.

Kamu Denetçisi Yahya Akman, cezaevleriyle ilgili aldıkları başvuruların büyük çoğunluğunun yoğunlukla alakalı olduğunu ifade ederek, yoğunluğun pandemi nedeniyle geçen yıl kabul edilen bir mevzuat çerçevesinde bir miktar hafiflediğini anlattı.

Akman, cezalarının infazını memleketlerine, ailelerine yakın yerlerde çekme isteğinin de birinci sıradaki başvurulardan biri olduğunu dile getirdi.

Mahkumların aileleriyle görüntülü görüşmesine imkan veren bir uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Akman, sistemin, altyapısı elverişli yerlerde de yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Oda ve koğuşlardaki kabin sistemiyle görüntülü görüşme dönemi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, "Akıllı teknolojilerin ceza infaz kurumlarına entegrasyonu" projesi kapsamında Türk Telekom A.Ş. ile 11 Mayıs 2020'de 10 yıllık süreli bir kira sözleşmesi imzaladıklarını anlattı.

Gerek odalara, gerek koğuşlara konulacak kabin sistemiyle cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara aileleriyle görüşme imkanı sağlanacağını vurgulayan Alkaç, mevzuat çalışmasının yapıldığını, kabinlerin üretimine başlandığını kaydetti.

Alkaç, şöyle konuştu:

"2 yıllık süreçte 20 bin kabini biz cezaevlerinin ortak alanlarına değil doğrudan odalara ve koğuşlara yerleştirerek hükümlüler, tutuklular tarafından, parmak izi girmek suretiyle görüşme imkanı sağlanmış olacak. Özellikle kalabalıklaşma sorunundan dolayı aileleri başka ilde bulunan hükümlü ya da tutuklunun başka bir şehre transfer olmadan, böyle bir zahmete, külfete girmeden günümüz koşullarına uygun olarak doğrudan görüntülü görüşme imkanına sahip olacaklar. Bu görüntülü görüşmelerin ücretlendirmesi, normal görüşme ücretleriyle aynı seviyede. Belki çok cüzi miktarda. Bağlayıcı bir rakam konuşmak istemiyorum ama daha iyi anlaşılması açısından söylüyorum; 10 dakikalık bir görüşmenin belki 3-5 lira bir maliyetle hükümlüye sağlanmasını içeriyor. Bu ekonomik olarak da hükümlü, tutukluya, ailelerine ciddi katkı sağlayacak. Zaman anlamında ciddi katkı sağlayacak. Bizim açımızdan çok ciddi oranda bir personel tasarrufu sağlayacak, koğuşlardaki hareketliliği azaltacak. İkinci olarak, biz buna 1 lira dahi harcama yapmayacağız, bu proje tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde. Tahmini olarak 600 milyon liralık bir proje bedeli var. Bunu Türk Telekom A.Ş. tamamen kendisi sağlayacak. Yapılacak görüşmelerden elde edeceği kar doğrultusunda zaman içinde kaynağı oradan kendisi çıkarmış olacak."

Alkaç, bu projeyle görüntülü görüşmenin yanı sıra, hükümlü ve tutukluların kantin siparişleri ve ödemelerini de doğrudan bu sistem üzerinden yapacaklarını, manuel olarak gerçekleştirilen dilekçe hakkının da sistem üzerinden sağlanabileceğini söyledi. Halk kütüphanelerinden kitap siparişi verilebileceğini de ifade eden Alkaç, "E-doktor uygulaması da bu proje kapsamında hayata geçecek. Hükümlü ya da tutuklu şikayeti doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'yla entegre şekilde doktor randevularını da bu sistem üzerinden alacak." dedi.

Alkaç, pilot uygulamanın Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde başladığını, ardından da Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi ve Sincan Gençlik-Çocuk Cezaevinde de uygulamanın faaliyete geçtiğini aktarak, "Birkaç ay içinde Türkiye'deki hassas grup diye tabir ettiğimiz tüm kadın, çocuk ve gençlik cezaevlerimizde, en geç bu yılın sonuna kadar proje hayata geçmiş olacak. 2022'nin sonuna kadar da tüm cezaevlerimizde projeyi hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı