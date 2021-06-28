Son dakika haberleri | Cezaevi firarisi suç makinası jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Son dakika haberine göre Cezaevi firarisi suç makinası jandarmanın operasyonuyla yakalandı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma operasyonuyla yakalanan cezaevi firarisi suç makinası A.U. tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Cezaevi firarisi suç makinası jandarmanın operasyonuyla yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma operasyonuyla yakalanan cezaevi firarisi suç makinası A.U. tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 22 Kasım 2018 tarihinde Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü iken tedavi amacıyla götürüldüğü Tekirdağ Devlet Hastanesi'nden firar eden A.U., o zamandan bu yana 25 farklı suçtan aranıyordu. Yapılan istihbari çalışmalar sonuç verdi. Jandarma operasyonuyla kıskıvrak yakalanan A.U.'nun Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Resmi Belgede Sahtecilik suçuna, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan dolandırıcılık suçuna, tehdit suçundan hakaret suçuna, kamu kurum ve kuruluşları gibi Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçlarına kadar birçok farklı suçtan aranması ve kaydı olduğu öğrenildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında Muratlı Adliyesi'ne çıkarılan A.U., tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi