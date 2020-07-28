Son dakika haberleri... Ceza yememek için plakasını İzmir'de kapattı, Aksaray'da yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Ceza yememek için plakasını İzmir'de kapattı, Aksaray'da yakalandı

Bir son dakika haberine göre Ceza yememek için plakasının sayı kısmını siyah bant ile kapatan tır sürücüsü, Aksaray'da polis ekiplerinin duyarlı çalışması sonucu yakalandı.

Son dakika haberleri... Ceza yememek için plakasını İzmir'de kapattı, Aksaray'da yakalandı
28.07.2020 13:28 | Son Güncelleme: 28.07.2020 13:32

Ceza yememek için plakasının sayı kısmını siyah bant ile kapatan tır sürücüsü, Aksaray'da polis ekiplerinin duyarlı çalışması sonucu yakalandı. Sürücüye 637 TL para cezası kesildi.

Olay, Aksaray - Nevşehir karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kullandığı tıra mermer ve fayans yükleyerek İzmir'den hareket eden C.Y. (27), yola çıkmadan önce radar ve diğer kameralı trafik kontrollerinde ceza yememek için 44 HE 191 plakalı tırın ön plakasının rakam kısmını siyah bant ile kapattı. İzmir'den Aksaray'a kadar plakası ve takografı kapalı olarak gelen sürücü, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü kamera kontrol merkezi ekiplerinin dikkatli ve duyarlı takibi sonucu Nevşehir karayolunda yakalandı. Trafik Denetleme ve Tescil Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri tarafından durdurulan tırın sürücüsü araçtan indirilerek plakasının neden kapalı olduğu soruldu. Sürücü C.Y. ise yeni farkına vardığını belirterek, "Görmedim, ben bilsem niye yapayım. Yeni farkına varıyorum. Ben yapmadım da belki öbür şoförler yapabilir. Bizde 4 tane araba var. Daha yeni farkına varıyorum" dedi. Polis ekipleri tırda geniş çaplı arama ve kontrol yaparken, yapılan incelemelerde sürücünün hız sınırının tespit edilmemesi için takografı da kapattığı tespit edildi. Polis ekipleri sürücüye 637 TL para cezası kesti. - AKSARAY

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Politika
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti 3. Sayfa
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı 3. Sayfa
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor Dünya
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Güncel
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Öz kardeşleri tarafından 800 bin lira dolandırılan kadın, valilik binasında intihara kalkıştı 3. Sayfa
Öz kardeşleri tarafından 800 bin lira dolandırılan kadın, valilik binasında intihara kalkıştı
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Kavgalı oldukları ailenin otomobilini tahtalarla parçaladılar! Dehşet anları kamerada
Kavgalı oldukları ailenin otomobilini tahtalarla parçaladılar! Dehşet anları kamerada
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, 'yasak aşk' iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "yasak aşk" iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Ezgi Mola, hayvan ve kadına şiddete yasa çıkmamasına küfür ederek tepki gösterdi
Ezgi Mola, hayvan ve kadına şiddete yasa çıkmamasına küfür ederek tepki gösterdi
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Taraftar baskısı nedeniyle 4 günde istifasını veren Lucescu, kararından vazgeçip Dynamo Kiev'e geri döndü
Taraftar baskısı nedeniyle 4 günde istifasını veren Lucescu, kararından vazgeçip Dynamo Kiev'e geri döndü
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Huysuz Virjin Belçim Bilgin
Spor İrfan Buz Caner Erkin Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Dha Ankara Otomobil Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Ceza yememek için plakasını İzmir'de kapattı, Aksaray'da yakalandı - Aksaray
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 13:42:51. #1.14#
title