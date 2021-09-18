Ceyhun Kazancı: 'Çok ciddi bir sakatlığımız yok' - Haberler
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Ceyhun Kazancı: "Çok ciddi bir sakatlığımız yok"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ceyhun Kazancı:

Antalyaspor karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından açıklama yapan Beşiktaş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, "Yoğun bir tempo oldu.

Antalyaspor karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından açıklama yapan Beşiktaş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, "Yoğun bir tempo oldu. Sakatlıklar vardı. Çok geniş bir kadromuz var. 2-0 devreye girmek kolay değil. Sonuçtan memnunuz. Önemli bir galibiyet aldık. Çok ciddi bir sakatlığımız yok. Hepsi geri dönecek" açıklamasına yer verdi.

3-2 kazanılan Antalyaspor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, "Yoğun bir tempo oldu. Sakatlıklar vardı. Buna alışmak durumundayız. Çok geniş bir kadromuz var. 2-0 devreye girmek kolay değil. Sonuçtan memnunuz. Önemli bir galibiyet aldık. Çok ciddi bir sakatlığımız yok. Hepsi geri dönecek. Şampiyonlar Ligi'nde bütün takımlar ile takımımız denk. Çok iyi kadromuz var. Ben umutluyum. Diğer maçlarda şansımızın olacağını umuyorum. Beşiktaş'ta keyifli bir ortam var. Hiçbirimiz maç kötüye gittiğinde bile sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Bu güzel atmosfer devam edecek" sözlerine yer verdi.

(Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz - Ahmet Serdar Eser/İHA)

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