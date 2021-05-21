Son dakika haberleri: Ceyhan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberleri: Ceyhan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri: Ceyhan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolunda meydana gelen kazada, Onur Cem Günbaz'ın kullandığı (35) 01C 0345 plakalı otomobil, yeni mezarlık kavşağında yola çıkan Zeki Yarat (68) idaresindeki 01 DMG 08 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ahmet Günbaz (72) kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Onur Cem Günbaz ile yanındaki Hatice Günbaz ve kamyonet sürücüsü Zeki Yarat yaralandı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. - ADANA

Son dakika haberleri: Ceyhan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri: Ceyhan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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