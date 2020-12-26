Son dakika! Psikolojisi bozuk genç kız evi ateşe verdi
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Son dakika! Psikolojisi bozuk genç kız evi ateşe verdi

26.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 26.12.2020 19:47
Son dakika! Psikolojisi bozuk genç kız evi ateşe verdi

Son dakika haberlerine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde psikolojisi bozuk 22 yaşındaki genç kız evi ateşe verdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde psikolojisi bozuk 22 yaşındaki genç kız evi ateşe verdi. Evde bulunan anne balkondan atlayarak kurtuldu.

Olay, Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emine Ö.'ye ait ev kızı İpek Ö. tarafından yakıldı.

Evde bulunan anne Emine Ö. dumanlardan etkilenirken, vatandaşların yardımı ile balkondan atlayarak kurtuldu. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında evin içerisinde olan İpek Ö., dumandan etkilenmesi sonucu Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangında evde büyük hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Neriman Çelebi/İHA)

Son dakika! Psikolojisi bozuk genç kız evi ateşe verdi
Son dakika! Psikolojisi bozuk genç kız evi ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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