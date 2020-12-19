Son dakika haberleri! Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu; görevden alınan başkan gözaltında (3)
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Son dakika haberleri! Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu; görevden alınan başkan gözaltında (3)

19.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:43
Son dakika haberleri! Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu; görevden alınan başkan gözaltında (3)

Son dakika gündem haberi: İMAR VE RUHSAT ÜZERİNDEN RÜŞVET İDDİASIAdana'da Ceyhan'ın eski belediye başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 21 kişinin gözaltına alınmasının ardından aranan 2 kişi daha yakalandı.

İMAR VE RUHSAT ÜZERİNDEN RÜŞVET İDDİASI

Adana'da Ceyhan'ın eski belediye başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 21 kişinin gözaltına alınmasının ardından aranan 2 kişi daha yakalandı. Gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Polis ekiplerinin Ceyhan Belediyesi'nde evrak ve dosyalarda incelemeleri sürerken, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın talimatıyla; aralarında İmar Müdürü olarak görev yapan G.D.D'nin de bulunduğu şüphelilerin, iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler, gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları  iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüpheliler hakkında, 5 Şubat'ta iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi kararının alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlileri ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında iş insanları ve kamu görevlilerinin de olduğu toplam 23 şüpheli operasyon kapsamında gözaltına alınırken soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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