Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanları "Atıkmatik" ile çevreye ve bütçelerine katkı sağlıyor
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanları "Atıkmatik" ile çevreye ve bütçelerine katkı sağlıyor

25.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:26

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ana hizmet binasındaki Atıkmatik'i kullanan çalışanlar, geri dönüşüme katkı sağlarken kazandıkları para puanları da kurum içindeki markette kullanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ana hizmet binasındaki Atıkmatik'i kullanan çalışanlar, geri dönüşüme katkı sağlarken kazandıkları para puanları da kurum içindeki markette kullanıyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sıfır Atık Projesi kapsamında, Bakanlığın ana hizmet binasında kurulan Atıkmatiklerin kullanımına ilişkin video yayınlandı.

Bakanlığın ana hizmet binasına kurulan Atıkmatik'e atılan cam, metal ve plastik ambalaj atıkları karşılığında Sıfır Atık Kartı'na para puan yüklendiği bilgisi verilen videoda, yüklenen para puanın Bakanlığın kantininde kullanılabileceği aktarıldı.

"Geleceğini çöpe atma. Gelecek Sıfır Atık'ta" sloganlarıyla yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin en büyük çevre hareketi Sıfır Atık Projesi kapsamında, Bakanlığımızın ana hizmet binasındaki Atıkmatikleri kullanıyor, doğa ile birlikte kazanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanları 'Atıkmatik' ile çevreye ve bütçelerine katkı sağlıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanları 'Atıkmatik' ile çevreye ve bütçelerine katkı sağlıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanları 'Atıkmatik' ile çevreye ve bütçelerine katkı sağlıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanları 'Atıkmatik' ile çevreye ve bütçelerine katkı sağlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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