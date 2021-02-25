Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanları "Atıkmatik" ile çevreye ve bütçelerine katkı sağlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ana hizmet binasındaki Atıkmatik'i kullanan çalışanlar, geri dönüşüme katkı sağlarken kazandıkları para puanları da kurum içindeki markette kullanıyor.