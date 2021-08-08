Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Muğla'da 2 bin 923 bina incelendi,173 bina, 230 bağımsız birimin yangından etkilendiğini, ağır hasarlı ve...

Son dakika haberler... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Muğla'da 2 bin 923 bina incelendi,173 bina, 230 bağımsız birimin yangından etkilendiğini, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik."