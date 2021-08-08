Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Muğla'da 2 bin 923 bina incelendi,173 bina, 230 bağımsız birimin yangından etkilendiğini, ağır hasarlı ve...
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Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Muğla'da 2 bin 923 bina incelendi,173 bina, 230 bağımsız birimin yangından etkilendiğini, ağır hasarlı ve...

Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Muğla'da 2 bin 923 bina incelendi,173 bina, 230 bağımsız birimin yangından etkilendiğini, ağır hasarlı ve...
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Muğla'da 2 bin 923 bina incelendi,173 bina, 230 bağımsız birimin yangından etkilendiğini, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Muğla'da 2 bin 923 bina incelendi,173 bina, 230 bağımsız birimin yangından etkilendiğini, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Muğla'da 2 bin 923 bina incelendi,173 bina, 230 bağımsız birimin yangından etkilendiğini, ağır hasarlı ve... - Haberler
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