Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Marmara'da oluşan müsilaja (deniz salyası) ilişkin alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz."
Edinilen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Marmara'da oluşan müsilaja (deniz salyası) ilişkin alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Marmara'da oluşan müsilaja (deniz salyası) ilişkin alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat