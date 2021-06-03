Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Marmara'da oluşan müsilaja (deniz salyası) ilişkin alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Edinilen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Marmara'da oluşan müsilaja (deniz salyası) ilişkin alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz.