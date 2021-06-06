Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da Sayın...
Son dakika haberler... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli ekonomik desteği sağlayacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli ekonomik desteği sağlayacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay