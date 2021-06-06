Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da Sayın...
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Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da Sayın...

Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da Sayın...
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli ekonomik desteği sağlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli ekonomik desteği sağlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Marmara Denizi Eylem Planı"nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığımızca...
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığımızca...
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Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da Sayın... - Haberler
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