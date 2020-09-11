Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Malatya'daki depremzedeler için inşa edilen konutlar)...
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Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Malatya'daki depremzedeler için inşa edilen konutlar)...

Son dakika gündem haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Malatya'daki depremzedeler için inşa edilen konutlar) Ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutların teslimini yapıyor olacağız."

Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
11.09.2020 12:21 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:25

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Malatya'daki depremzedeler için inşa edilen konutlar) Ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutların teslimini yapıyor olacağız."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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