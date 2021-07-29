Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya...
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Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya...

Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya...
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespiti yapıldı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespiti yapıldı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir...
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda.
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Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya... - Haberler
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