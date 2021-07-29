Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya...

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespiti yapıldı"