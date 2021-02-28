Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "28 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız"
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Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "28 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız"

28.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:14
Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet iradesinin vesayet altına alınmaya çalışıldığı, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığı 28 Şubat'ın unutulmayacağını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet iradesinin vesayet altına alınmaya çalışıldığı, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığı 28 Şubat'ın unutulmayacağını belirtti.

Kurum, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "Millet iradesinin vesayet altına alınmaya çalışıldığı, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerimizin hiçe sayıldığı o karanlık dönemi, 28 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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