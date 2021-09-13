Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulundu - Haberler
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Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

AA / Özgür Alantor - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

Son dakika politika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Kurum, koordinasyon toplantısının ardından Bozkurt ve Abana sanayi sitesi esnafı ile bir araya geldi.

Daha sonra Ezine Çayı kenarındaki çalışmalarla ilgili bilgi alan Kurum, esnafı ziyaret etti. İlçede yeni dükkanlardaki inşaat çalışmalarını inceleyen Kurum, esnafla sohbet etti.

Bakan Kurum, ilçede dolaşırken karşılaştığı çocuklara forma ve futbol topu hediye etti.

Kurum, daha sonra ilçeden ayrıldı.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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