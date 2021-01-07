Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ordu'da konuştu Açıklaması

Son dakika gündem haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "131 binanın, 400'e yakın bağımsız bölümün olduğu Ordu genelindeki dere güzergahı üzerinde taşkın riski altında olan binaların yıkımını da 3 ay içerisinde tamamlıyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "131 binanın, 400'e yakın bağımsız bölümün olduğu Ordu genelindeki dere güzergahı üzerinde taşkın riski altında olan binaların yıkımını da 3 ay içerisinde tamamlıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, valiliğin toplantı salonunda koordinasyon toplantısına katıldı.

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Kurum, acısıyla tatlısıyla 2020 yılını geride kaldığını belirterek, artık 2021 yılına daha umut içerisinde baktıklarını söyledi.

Kurum, bugün Ordu'yu ikinci kez ziyaret ettiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ordu'muza tam 25 milyar liralık yatırım yapıldı. Hem çevre ve şehircilik alanında hem sanayi sağlık, turizm alanlarında hem de ulaşım alanlarında birçok yatırımı yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Ordu'yu bölgesinde güçlü şehir haline getirecek çalışmalar yapmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Ordu'muzu çok önemsiyoruz. Hem bulunduğu konum itibarıyla hem de ülke ekonomisine kattığı değerler itibarıyla, bu çerçevede de bugün 19 ilçe belediye başkanımızla, valimiz ve milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Ordu'nun geleceği adına, güçlü Ordu adına birçok önemli kararlar aldık. İnşallah 2023'e giden yolda Ordu'muzu çok daha güçlü, çok daha yaşanabilir, altyapısıyla üst yapısıyla vatandaşa vermiş olduğu değer itibarıyla inşallah çok daha yukarılara çekecek adımları hep birlikte attık."

Bakan Kurum, daha yaşanabilir bir Ordu adına, deprem ve kentsel dönüşümle ilgili yapılacak çalışmalara değinerek, "Valilik binamızı içine alan, askerlik şubesi ve tarihi tescilli binaları da içerisine alan toplamda 83 bin metrekarelik alanda Karadeniz'i, denizimizi şehir merkeziyle buluşturan çok önemli bir projeyi, kentsel dönüşüm, tarihi yenileme, kent meydanı yenileme projesini hayata geçiriyoruz. Bu alan içerisinde eski Ordu stadının bulunduğu, yine tarihi ve tescilli binaları gün yüzüne çıkaracak, bu alanın altında toplamda 750 araçlık kapalı otoparkıyla şehrin içerisindeki trafik ve otopark problemini tamamen çözecek bir projeyi tamamen hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Millet Bahçesi Projesi

Ordu'ya Millet Bahçesi Projesini 2022 yılında kazandırmak istediklerine dikkati çeken Kurum, şunları söyledi:

"Millet Bahçesi Projesini, kent meydanıyla tarihi binaların restorasyonuyla altındaki otoparkıyla yürüyüş yolu ve bisiklet yoluyla yatırım değeri 150 milyon lira olan bu projeyi Bakanlığın Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız, yine Büyükşehir Belediyemizle birlikte gerçekleştiriyor olacağız. 6. ay içerisinde ihalesini yapıp 2022 yılında Ordu'muza kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda alan içerisinde bulunan tüm tarihi binaların restorasyonunu da yapıp tarihimizi gün yüzüne çıkarmış olacağız. İçinde bulunduğumuz valilik binamızı yine hemen yanımızdaki tarihi binalarımıza aslına uygun bir şekilde restore ederek şehir kütüphanesi, millet kıraathanesi, gençlerimizin, çocuklarımızın yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın burada vakit geçireceği alanlar haline getireceğiz. Bu alan içerisinde şehre yürüme mesafesinde ulaşabileceği, aynı zamanda buradan sahile ve sahildeki meydana bağlantısını yapacak yürüyüş yollarıyla hakikaten örnek Ordu'muzun gelecek 50 yılına damga vuracak projeyi de hep birlikte gerçekleştiriyor olacağız."

Projeyi çok önemsediklerini dile getiren Kurum, "Bu konuda hakikaten heyecanlıyız. İnşallah en kısa zamanda bu projemizi bitirip Ordu'muza teslim ediyor olacağız. Yine vatandaşlarımızın Yeni Mahalle'de eski otogar ve eski sanayi alanımızın bulunduğu bir alanımız var, bu alanda eski sanayi sitelerinin yapı olarak riskli yapıların içinde bulunduğu toplamda 56 bin metrekarelik alanda bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Bu projeyi de yine Bakanlığımız hem Toplu Konut İdaresi Bakanlığımız hem Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz hem de Büyükşehir Belediyemizle ortaklaşa yürüteceğiz." dedi.

Ordu'da kentsel dönüşüm projesi başlatılacak

Kurum, vatandaşlarla görüşerek yerinde hızlı, gönüllü prensipleriyle kentsel dönüşüm projesinin başlatılacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama yapacağımız projede bilhassa Altınordu ilçe sınırları içerisinde yeşil alanlarıyla kültürel alanlarıyla bu bölgede ihtiyaç duyulan tüm sosyal alanları içinde barındıracak şekliyle yine altında otoparkları, kongre merkeziyle gelip Ordu'muzda tarımı, turizmi, sanayiyi tartışabileceğimiz ve bu alanda her türlü kültürel faaliyetleri yapacağımız kültür merkeziyle bir proje gerçekleştireceğiz. Yoğunluğumuz bölge yoğunluklarının da altında, yatay mimari esaslı Ordu'nun özüne, kültürüne, mimarisine yakışacak şekliyle bir proje olacaktır. Bakanlık olarak biz de hem maddi hem de teknik olarak her türlü desteği bu projeye vereceğiz. Bu projeyi de 6. ay itibarıyla başlatıp 2022 sonu itibarıyla da tamamlamak istiyoruz. Bu çerçevede arkadaşlarımız sahada fiilen çalışmaları yapacaklar ve içinde bittiği zaman meydanlarıyla şehri sahile bağlayan yürüyüş yollarıyla bisiklet yollarıyla çok örnek bir kentsel dönüşüm projesi, şehircilik projesi inşallah Ordu'muza kazandırmış olacağız."

Fatsa ilçesinde yapılan çalışmalara da değinen Bakan Kurum, "Fatsa ilçemizde Evkaf Mahallemizde 520 bin metrekarelik alan içerisinde 500 hak sahibi vatandaşımız var. Uzun yıllardır kentsel dönüşümü, deprem dönüşümünü bekleyen bu alanda da 520 bin metrekarelik alanda da kentsel dönüşüm projesini gerçekleştiriyor olacağız." diye konuştu.

Kurum, Ünye ilçesine yönelik de değerlendirmelerde bulunarak, "Saraçlı Mahallemizde 79 bin metrekare alan üzerinde 315 esnafımız var. Burada da Ünye Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz bu sanayi sitesinin dönüşümü amacıyla vatandaşlarımızla yarından itibaren görüşmelere başlayacaklar. Burada da Ünye'mize, Ordu'muza yakışacak, istihdamı artıracak inşallah modern sanayi sitesinin adımlarını da hep birlikte atıyor olacağız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda biz de Bakanlık olarak her türlü desteği bu projeye veriyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce sel nedeniyle Ordu'ya geldiklerini kaydeden Kurum, vatandaşların yaralarını sarmak için ekiplerle birlikte hızlı bir şekilde çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

Kurum, Türkiye'nin her yerinde yaşanılan felaketlerin, iklim değişikliğinin etkilerini artık daha da fazla hissettirdiğine dikkati çekerek, şehirlerin aldığı yağışların sayısı, miktarı ve şiddetinin giderek arttığını, özellikle dere güzergahı üzerinde yaşayan vatandaşlar için bu anlamda risk oluşturduğunu ifade etti.

"Ordu'da dere güzergahı üzerindeki 131 bina 3 ay içerisinde yıkılacak"

Bakan Kurum, buna ilişkin Karadeniz Bölgesi'nden başlamak üzere İklim Değişikliği Eylem Planlarını açıkladıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede dere güzergahı üzerinde bulunan yapıların kaldırılacağını, bunların tespitlerinin yapılacağını ve vatandaşlarımızı sağlıklı, güvenli ortamlara taşıyacağımıza ilişkin eylem planımızla birlikte çalışmalarımızı da başlatmıştık. Bu çerçevede 131 binanın, 400'e yakın bağımsız bölümün olduğu Ordu genelindeki dere güzergahı üzerinde taşkın riski altında olan binaların yıkımını da 3 ay içerisinde tamamlıyoruz. Bu binaları kaldırarak vatandaşlarımıza da bu süreçte taşınma ve kira yardımı vermek suretiyle ve en yakın yerde yine Büyükşehir Belediyemizin, Valiliğimizin ortak yürüteceği çalışma çerçevesinde vatandaşlarımıza en yakın yerde TOKİ Başkanlığımızca da köylerimizde ahırlı konutlar, tarım köy uygulamaları, şehrimizde az katlı ama sağlam, güvenli alanlarda konutlarımızı inşa ediyor olacağız. Bu süre içerisinde de vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına da taşınma ve kira yardımlarını kendilerine veriyor olacağız."

Ordu'da şimdiye kadar 4 bin 500 sosyal konut ürettiklerine işaret eden Kurum, "Bugün açıkladığımız hem Kentsel Dönüşüm Projeleriyle yürüyüş yollarıyla bisiklet yollarıyla devam eden, daha önce başlatmış olduğumuz birçok projemiz var. Sokak sağlıklaştırma projelerini bugün 19 belediyemizde dinledik. Hemen hemen her ilçemizde şehrin meydanı diye tabir edeceğimiz alanlarda sokak sağlıklaştırma projeleri, bisiklet yolu projeleri, çevre temizliğine dair, bölgenin arıtma tesisi atık su arıtması altyapısına dair tüm projelerine hem hibe desteği hem kredi desteği vermek suretiyle Bakanlık olarak Ordu'muza, tüm ilçelerimize desteklerimizi yaptık. İnşallah bu projeleri de hızlı bir şekilde bitirip hem ilçeleriyle doğal alanlarıyla yaylalarıyla Ordu'muzu daha da güzel hale getirecek adımları artıyor olacağız." bilgisini paylaştı.

Bakan Kurum, Perşembe ilçesine yapılacak çalışmalara da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Perşembe ilçemizde yine Büyükşehir Belediyemiz, İller Bankası Genel Müdürlüğü ile birlikte önemli bir sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme çalışması yapacak ve yine Perşembe merkezde dere güzergahı üzerinde bulunan binalar var, bu binaların da dönüşüm projesini yine Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla birlikte yaparak dere güzergahı üzerinde bulunan, taşkın riski tehlikesi altında bulunan evlerin taşınma sürecini Ordu'nun genelinde inşallah 3 ay içerisinde tamamlayarak yeni sağlam, güvenli konutların inşasını da gerçekleştiriyor olacağız."

Toplantıya, Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ile 19 ilçe belediye başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay