Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, koruma altına alınan Barma Yaylası'nı ziyaret etti Son dakika güncel haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Barma Yaylası barındırdığı turbalık sebebiyle eşsiz bir ekosisteme sahip. Biyolojik çeşitlilik bakımından da çok zengin bir alan" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Barma Yaylası barındırdığı turbalık sebebiyle eşsiz bir ekosisteme sahip. Biyolojik çeşitlilik bakımından da çok zengin bir alan" dedi. Bakan Kurum, Trabzon'daki programı kapsamında Araklı ilçesinde Araklı Taşönü Katı Atık Bertaraf Tesisi inşaatı ile geçen yıl yaşanan sel felaketinin ardından afetten etkilenen vatandaşlar için inşasına başlanan 280 konutluk projeyi inceledi. Kurum, bu ay sonuna kadar kura çekimleri yapılarak hak sahiplerinin belirleneceği ve yapımı Temmuz 2021'de tamamlanması planlanan konutların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum, daha sonra Of ilçe merkezinde Sanayi Caddesinde devam eden sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Kaynak: AA