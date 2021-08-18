Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da hasar gören yerleşim birimlerinde inceleme gerçekleştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da hasar gören yerleşim birimlerinde inceleme gerçekleştirdi.

Kurum, selden etkilenen Çatalzeytin'de vatandaşları ve esnafı ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, burada vatandaşların taleplerini ve yaşadığı sorunları dinledi.

Daha sonra Devrekani ilçesine geçen Kurum, burada da hasar gören yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu, Kaymakam Yücel Erdem'den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından Azdavay ilçesine giden Kurum, selden zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi, vatandaşlara geçmiş olsun dedi.

Kurum, daha sonra Kaymakamlık binası önünde muhtarlarla bir araya geldi, mahalle sakinlerinin yaşadığı sorunların çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Bakan Kurum, Azdavay'daki incelemelerin ardından Bozkurt ilçesinde hasar tespit çalışmaları tamamlanan dükkanların ön cephelerinde yapılan tamirleri de inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
Bozkurt'ta 9 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi İstanbul'da gözaltına alındı
Bozkurt'ta 9 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi İstanbul'da gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Üner Haluk Levent Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Muslera Lionel Messi Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 20:50:57. #1.14#

title