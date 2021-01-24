Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ depreminde hayatını kaybedenleri andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ depreminde hayatını kaybedenleri andı

24.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:26

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren vatandaşları andığını dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren vatandaşları andığını dile getirdi.

Bakan Kurum, sosyal medyadan Elazığ depremine ilişkin paylaşımda bulundu.

Depreme ilişkin görüntülerle deprem sonrası yapılan konutların görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşımda, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Kurum, "Geçen bir yılda yaraları sarmak için milletimizle el birliği içinde var gücümüzle çalıştık. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, inşa ettiğimiz konutları Elazığlı kardeşlerimize teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ depreminde hayatını kaybedenleri andı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ depreminde hayatını kaybedenleri andı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ depreminde hayatını kaybedenleri andı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ depreminde hayatını kaybedenleri andı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Cemal Hünal Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Nijerya Hisarcık Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ depreminde hayatını kaybedenleri andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 13:26:25. #1.16#
title