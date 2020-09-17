Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Elazığ depremi) İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik,... Bir son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Elazığ depremi) İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: " (Elazığ depremi) İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz." Kaynak: AA