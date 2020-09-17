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Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Elazığ depremi) İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik,...

Bir son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Elazığ depremi) İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz.

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:
17.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:48

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: " (Elazığ depremi) İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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