Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehirleri; çevreyi, doğayı merkeze alan bir anlayışla imar ettiklerini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehirleri; çevreyi, doğayı merkeze alan bir anlayışla imar ettiklerini belirtti.

Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, havayı, suyu, toprağı emanet gören bir anlayışa sahip olduklarını vurguladı.

Dünyayı değiştirmeyi var oluşun bir gayesi olarak gördüklerini kaydeden Kurum, "Allah, dünyayı en güzel surette, insan ile doğa arasında bir denge üzerinde yarattı. Fakat son 2 yüzyılda insanoğlu çevreyi tahrip etti, dengeyi bozdu. İhtiyacından fazla tüketti. Ağacın, gölün, denizin, canlıların bir yaşam hakkı olduğunu bir süreliğine unuttu. Fakat bugün dünyamız, kendisini çok ağır bedeller ödeterek hatırlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını gibi hastalıkların tüm dünyaya hızla yayıldığına dikkati çeken Kurum, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin de katbekat arttığını ve artmaya devam ettiğini anımsattı.

Yaşanan sıkıntılara çözümün canlı cansız tüm varlıkları korumak olduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Biz ülke olarak, çevremizi korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha temiz şehirlerin yolunun, yeni yeşil alanlardan, temiz denizlerden ve geri dönüşümden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Çevreye sevdalı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda hayata geçirdiğimiz binlerce yeşil yatırımla bugün şehirlerimiz daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, 'çevreye saygılı şehirler' ilkesiyle, Türkiye'nin ekolojik dönüşümünü hızlandırdık. Şehirlerimizi; çevreyi, doğayı merkeze alan bir anlayışla imar ediyoruz. Kaynaklarımızı daha etkin, daha verimli kullanmak için sıfır atık ve akıllı şehir sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Kendi enerjisini kendi üreten şehirler, binalar inşa ediyor, şehirlerimizi salgın koşulları ve sonrası için hazırlıyoruz. Ekolojik koridorlarımızla doğal alanlarımızı, milli parklarımızı, tabiat parklarımızı, sulak alanlarımızı birbirine bağlıyoruz."

"Şehirlere yeşil alanlar kazandırıyoruz"

Yürüttükleri doğa eksenli projelerle İstanbul'un yaklaşık 8 katı büyüklüğünde bir alanın koruma altına alındığını ifade eden Kurum, "Medeniyetimizin bahçe kültürünü, millet bahçelerimizle yeniden ihya ediyoruz. Böylece şehirlerimize, yaşlılarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu açık, büyük, yeşil alanlar kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bisiklet kullanımını bir hayat tarzı haline getirmek istediklerini aktaran Kurum, yüzlerce kilometre uzunlukta bisiklet yolları, yeşil yürüyüş yolları yaptıklarını hatırlattı.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Mavi vatanımız denizlerimiz, ev sahibi kuğular olan göllerimiz, binbir türlü balığa yuva olan akarsularımız, ülkemizin akciğeri olan ormanlarımız için, çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için çalışıyoruz, çalışacağız. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle millet bahçelerinden atık su arıtma tesislerine, bisiklet yollarından sıfır atığa ve çevre yatırımlarımıza kadar onlarca projemizi hizmetinize sunacağız. Güçlü Türkiye'nin çevreye saygılı şehirlerini hep birlikte kuracağız. Bunu hep birlikte yapacağız, 84 milyon büyük Türkiye ailesiyle el ele başaracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu