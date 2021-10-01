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Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile görüştü

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile görüştü

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bir araya geldi.

Milano Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı, yaklaşık bir saat sürdü. Toplantıda, Türkiye'nin, Paris İklim Anlaşmasına taraf olma süreci ve ekim ayı sonunda İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek COP26 Toplantısının gündeme geldiği öğrenildi.

Görüşmeye Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Barbara Pompili, Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de katıldı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı Açıklaması

Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı Açıklaması

 MGK Bildirisi: '(İklim değişikliği) Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir.'

MGK Bildirisi: "(İklim değişikliği) Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türkiye-ABD ilişkileri) Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-ABD ilişkileri) Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz.
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